Al Petruzzelli il concerto del Premio Paganini Simon Zhu

Appuntamento di prestigio al teatro Petruzzelli di Bari, domenica 28 aprile alle ore 19, con il concerto del violinista Premio Paganini 2023 Simon Zhu. Dirigerà l'Orchestra del teatro il maestro Gabriele Ferro.

In programma: Sinfonia n. 8 di Franz Schubert, in si minore, D.

759 "Incompiuta", di Wolfgang Amadeus Mozart Concerto n. 5, in La maggiore, per violino e orchestra, KV 219 e di Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 8, in Fa maggiore, op. 93.

Simon Zhu nell'ottobre 2023 ha vinto il 1° premio al Concorso internazionale di violino "Premio Paganini" 2023 a Genova e il premio speciale per il miglior concerto di Paganini, oltre a una serie di importanti impegni concertistici, inclusa la rara opportunità di esibirsi su Il violino "Cannone" di Paganini. Zhu ha tenuto concerti in Germania, Inghilterra, Francia, Belgio, Polonia, Romania, Svizzera, Liechtenstein, Corea e Cina, esibendosi con rinomate orchestre tra cui l'Accademia di St.

Martin-in-the-Fields, la Berlin Symphony Orchestra e la Solisti da camera di Salisburgo.

Il maestro Gabriele Ferro è stato ospite dei maggiori festival nazionali e internazionali e ha diretto molte nuove produzioni nei teatri più prestigiosi del mondo. Su invito di Piero Farulli è stato docente di Direzione d'orchestra alla Scuola di Musica di Fiesole dove ha contribuito allo sviluppo delle carriere di molti giovani direttori. Ha inciso per le più prestigiose etichette discografiche, come Sony, Emi, Erato, Unitel Classica e Deutsche Grammophon.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA