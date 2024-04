Uno dei commissari a Bari è zio vicegovernatore Sicilia sospeso

Luca Sammartino, esponente della Lega e vice presidente della Regione Siciliana indagato per corruzione e per questo sospeso per un anno dalle funzioni pubbliche, è il nipote del prefetto in quiescenza Claudio Sammartino, uno dei componenti della commissione di accesso nominata dal Viminale che valuta eventuali infiltrazioni mafiose al Comune di Bari. Claudio Sammartino è stato prefetto di Catania.

Da quanto risulta, tra zio e nipote non c'era consuetudine di rapporti, ma soltanto delle frequentazioni familiari.



