Scontro fra due auto nel nord Barese, un morto e un ferito

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla provinciale 231, all'altezza di Canosa di Puglia nel nord Barese. La vittima, un uomo di 30 anni, era a bordo di una delle due auto che, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente mentre imboccavano una curva. L'impatto non gli ha lasciato scampo.

Il conducente dell'altro mezzo, è stato soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto gli agenti della polizia locale che stanno effettuando i rilievi con il supporto dei carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA