Al Bano, 'quello che accade in Puglia non dà una bella immagine'

"Non è una bella immagine della Puglia e non è un bel parlare della mia regione. Mi dispiace moltissimo, moltissimo. In politica ci vorrebbe sempre una sana onestà e chiarezza. Io sono d'accordo con chi è onesto nel suo modus vivendi". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il cantante Al Bano Carrisi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

Al Bano, originario di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, si riferisce alle inchieste sul voto di scambio che stanno coinvolgendo di recente esponenti del Comune di Bari e della Regione Puglia.



