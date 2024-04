Laforgia ai leader nazionali, candidato lo scegliamo a Bari

"Con tutto il dovuto rispetto per i partiti e i leader nazionali, per Bari si decide a Bari, non a Roma. Sabato sera le forze politiche, i movimenti e le associazioni che sostengono la mia candidatura, Convenzione per Bari 2024 e Movimento 5 Stelle, mi hanno incaricato di verificare le condizioni per la candidatura unitaria di Nicola Colaianni e attendiamo l'esito delle consultazioni di Vito Leccese e della direzione regionale del Pd prevista per oggi pomeriggio". Lo dichiara Michele Laforgia, candidato alle Comunali di Bari sostenuto dal M5s e da una parte del centrosinistra.



