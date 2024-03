Abusivismo edilizio, sequestrati alloggi di lusso nel Leccese

I finanzieri della sezione operativa navale di Gallipoli, coordinati dal reparto operativo aeronavale di Bari, in esecuzione di un decreto preventivo emesso dal gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura, hanno sequestrato a Felloniche, marina di Patù, un'area di circa 6.100 mq che comprende un complesso immobiliare già in funzione da alcuni anni composto da 12 alloggi di lusso. La struttura, secondo gli inquirenti, è stata sottoposta a diversi interventi edilizi senza alcun titolo valido e senza i necessari pareri e nulla osta delle autorità competenti per la tutela dei vincoli ambientali.

Ciascun alloggio è dotato di vasca idromassaggio, strutture ombreggianti frangisole e reception. Cinque persone coinvolte nelle presunte attività illecite sono state denunciate per lottizzazione abusiva . L'indagine, spiegano i finanzieri, ha evidenziato come l'offerta vacanziera venisse pubblicizzata anche sui social network.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA