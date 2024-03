Petardo ferì un bimbo a Bari, Daspo per 6 anni a tifoso Samp

Il questore di Bari, Giovanni Signer, ha firmato un provvedimento di Daspo, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, della durata di sei anni con obbligo di firma, a carico dell'uomo di 33 anni originario di Genova e tifoso della Sampdoria, che lo scorso 16 marzo, in occasione della partita tra Bari e Samp, avrebbe fatto esplodere un petardo causando il ferimento di un bambino di 9 anni. Il piccolo, soccorso dal personale del 118, fu trasportato al Policlinico di Bari.

Il 33enne, arrestato la scorsa settimana per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, è stato identificato grazie alle indagini degli agenti della Digos e della Scientifica di Bari e Genova che lo hanno sottoposto all'arresto in flagranza di reato differita.



