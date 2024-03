Emiliano, 'sospeso accordo programma Nardò technical center'

"Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha deciso di sospendere l'accordo di programma Nardò technical center (Ntc)", che prevede l'ampliamento della pista per i collaudi della Porsche a Nardò, in provincia di Lecce. Lo comunica la Regione.

Il progetto è stato contestato dagli ambientalisti secondo i quali causerebbe la perdita di una foresta secolare di oltre 500 ettari di enorme valenza naturalistica, il Bosco e la macchia d'Arneo. "La Regione, ancora una volta - afferma Emiliano - dimostra di voler coniugare l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento con la tutela dell'ambiente.

Abbiamo preso una decisione in linea con il ministero, al fine di riconsiderare alcuni aspetti del procedimento a seguito delle specifiche indicazioni fornite dalla Commissione europea".





