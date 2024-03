In Puglia da aprile le riprese del film Under The Stars

La regista statunitense Michelle Danner, autrice e insegnante di recitazione di fama - che ha lavorato con star internazionali del calibro di Penelope Cruz, Chris Rock, Henry Cavill e Gerard Butler - assieme alla produttrice Pia Patatian, presidente delle vendite mondiali negli Arclight Films e ceo di Nura Films, ha scelto la Puglia come scenario naturale per il suo nuovo film dal titolo Under The Stars. Campi Salentina, Casalabate, Lecce ed Otranto, con i loro vicoli caratteristici, faranno da contorno alla storia in cui il protagonista Ian si avventura insieme all'amata zia alla ricerca dell'ispirazione per ultimare un romanzo. Proprio in queste zone sono iniziate, da qualche settimana, le fasi di preparazione della realizzazione della pellicola, le cui riprese inizieranno il mese prossimo e avranno come protagonisti attori hollywoodiani: i loro nomi verranno svelati nelle prossime settimane. Il primo che trapela è quello dell'italiana Chiara Iezzi, pronta a tornare al cinema dopo il successo della serie 'Mare Fuori' (dove ha indossato i panni della mamma di Giulia, interpretata da Clara Soccini). La sceneggiatrice sarà Victoria Vinuesa, scrittrice di See you in Venus - Ci vediamo su Venere (adattamento cinematografico del romanzo rosa con lo stesso titolo, disponibile su Netflix in tutto il mondo); insieme a loro il produttore italiano Giangi Foschini e i soci della Brandos Film, società di produzione cinematografica pugliese, che curerà la produzione esecutiva di Under The Stars.



