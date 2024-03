Fonti 5s, preoccupazione su Bari, destra non strumentalizzi

Nessuna dichiarazione ufficiale, al momento, dal M5s sulla nomina di una commissione di accesso per verificare l'ipotesi di scioglimento del comune di Bari. Trapela però da autorevoli esponenti del partito una "forte preoccupazione per quanto accaduto in questi giorni e nelle scorse settimane per la serie di arresti avvenuti a febbraio".

Una situazione giudicata "molto delicata" che non è passata inosservata all'interno del Movimento guidato dal Giuseppe Conte. È una vicenda che da Campo Marzio seguono con "grande attenzione" in quanto la legalità viene considerata "valore fondante della nostra azione politica e come presupposto per la costruzione di qualunque progetto politico". A patto però, sottolineano le stesse fonti, che questa "non sia l'occasione per il centrodestra di usare strumentalmente questa vicenda e farne una clava di attacco politico". Dal centrodestra, è il ragionamento ai vertici del M5S, "non accettiamo lezioni di etica e legalità".



