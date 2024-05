Le Borse europee avviano la seduta in positivo con gli investitori che si concentrano sulle prossime mosse della Bce. I mercati, anche alla luce della posizione di alcuni componenti della Banca Centrale Europea, si aspettano un primo taglio dei tassi a giugno. Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, ed i prossimi dati sull'inflazione.

Avvio positivo per Londra (+0,16%), Francoforte (+0,1%) e Parigi (+0,03%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA