Aerospazio, al Mam di Grottaglie focus su 'Drone Strategy 2.0'

Oltre 70 espositori, 16 operatori esteri, 15 dimostrazioni di volo, 115 relatori, ma anche studenti e scuole in gara con i droni. Sono questi i numeri della seconda edizione dell'evento Mediterranean Aerospace Matching (Mam) 2024, in programma fino a venerdì 22 marzo a Grottaglie. L'iniziativa permetterà di conoscere in questi tre giorni anche le ultime novità a disposizione per l'utilizzo dei droni. "Lo scenario ideale - spiegano gli organizzatori - per illustrare i punti di forza della 'Drone Strategy 2.0', la strategia sui droni dell'Unione europea". A promuovere l'evento la Regione Puglia e l'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) con l'organizzazione di AdP (Aeroporti di Puglia), Dta scarl (Distretto Tecnologico Aerospaziale) e Criptaliae Spaceport, e la collaborazione di Puglia Sviluppo e Arti Puglia. A tagliare il nastro nella giornata inaugurale, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, il presidente del Dta, Giuseppe Acierno e il vice direttore generale di Enac, Fabio Nicolai. Filip Cornelis, direttore dell'aviazione della Dg Move della Commissione europea, ha illustrato attraverso un videomessaggio i punti di forza della 'Drone Strategy 2.0' dell'Unione Europea. "L'obiettivo principale della strategia è consentire - viene evidenziato - ai droni di diventare vettori della mobilità intelligente e sostenibile del futuro". Cornelis ha sottolineato che la strategia "si basa su due pilastri: la costruzione di un mercato europeo dei servizi per i droni e il rafforzamento della sicurezza e della difesa civile europea, anche attraverso le sinergie tecnologiche tra i loro usi civili e militari".

"Per lungo tempo siamo stati derisi e ancora oggi qualcuno continua a farlo. Quel qualcuno pensava che quello dello spazio aereo di Grottaglie fosse una idea surreale e che il nostro fosse un viaggio nel mondo delle ipotesi e delle meraviglie.

Oggi - ha affermato Vasile - dimostriamo che così non è. Questa tre giorni rappresenta la migliore risposta che avremmo potuto dargli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA