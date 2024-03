Evacuate famiglie dopo crollo solaio a Trani, nessun ferito

Quattro famiglie e il personale di un b&b sono stati evacuati a causa del crollo parziale di un solaio avvenuto intorno alle 13 di oggi a Trani. Nessuno è rimasto ferito. Il dissesto statico ha danneggiato la struttura principale dell'edificio, che si trova in via Cambio angolo via Ognissanti, e due auto parcheggiate accanto all'immobile.

L'edificio è stato messo in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta e la polizia locale di Trani.



