Cemento più sostenibile con l'energia eolica fino al 70%

Energia eolica fino al 70% per produrre cemento più sostenibile. E' quanto prevede l'accordo di fornitura da 7 anni siglato da Heidelberg Materials Italia Cementi (già Italcementi) e Ox2. Quest'ultima infatti venderà fino al 70% dell'energia prodotta nel parco eolico di Stornarella (Foggia) insieme a Nuveen Infrastructure, già Glennmont Partners. Si tratta del primo parco di OX2 in Italia, la cui costruzione sarà nel corso dell'anno. Ad impianto ultimato sarà in grado di fornire una media compresa tra 36,6 e 51,2 GWh di energia pulita tra il 2025 e il 2032. Il parco eolico di Stornarella, acquistato da Nuveen Infrastructure, sarà operativo entro la fine dell'anno con 6 turbine con una potenza totale installata di 27 Mw e una produzione annua stimata di 72,6 GWh.

"L'energia - commenta l'amministratore delegato di Heidelberg Materials Italia Cementi Stefano Gallini - è una componente fondamentale del nostro processo industriale e rappresenta una delle principali leve di decarbonizzazione per tutto il settore del cemento". "Anche la componente elettrica - conclude - può contribuire in modo importante a questo scopo e abbiamo individuato partner affidabili come Ox2 e Glennmont per accompagnarci in questo percorso".



