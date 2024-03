Ex Ilva: presidio autotrasportatori 'ristoro crediti è priorità'

E' ripresa questa mattina l'asseblea permanente degli autotrasportatori dell'indotto ex Ilva aderenti a Casartigiani Taranto davanti alla portineria C-ingresso tir dello stabilimento Acciaierie d'Italia. Il sit-in (dalle 6.30 alle 19) proseguirà - in mancanza di risposte - almeno fino a venerdì 22 marzo. Gli autotrasportatori, al pari di altre imprese dell'indotto, da settimane hanno sospeso le attività invocando il pagamento delle fatture e regole chiare per le nuove commesse.

"Casartigiani, Aigi e Confapi chiedono di conoscere gli atti tecnici di Sace - sottolinea il rappresentante degli autotrasportatori di Casartigiani Puglia Giacinto Fallone - per il ristoro dei crediti e pianificare la ripartenza contrattuale e finanziaria delle nuove commesse, con il riconoscimento di una clausola sociale per il territorio".

Sace ha annunciato nei giorni scorsi di aver attivato due linee di credito: 100 milioni per i commissari di AdI e 120 per i fornitori ma gli autotrasportatori , che erano già stati in presidio davanti alla portineria del Siderurgico dal 2 gennaio al 12 febbraio scorsi, spiegano che non c'è più tempo e che sono necessari strumenti urgenti per garantire la sopravvivenza di tutta la filiera dell'indotto, incluse le piccole e medie imprese.



