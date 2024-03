Emiliano, nuova vittoria alle Provinciali per coalizione Puglia

"Ennesima clamorosa affermazione della coalizione che governa la Puglia nelle elezioni provinciali della Bat, di Foggia e di Taranto. Il centrodestra ridotto al lumicino con pochissimi consiglieri e nessun presidente con percentuali medie intorno al 20%. Se non ci fosse stato il ribaltone con l'aiuto dei transfughi del centrosinistra al Comune di Taranto, anche a Taranto sarebbe finita con una vittoria schiacciante del centrosinistra. Ciononostante anche nella provincia ionica la nostra lista è la prima quasi doppiando il centrodestra". Lo dichiara il governatore pugliese, Michele Emiliano, commentando l'esito delle elezioni provinciali.

"Ringrazio - aggiunge - tutti i segretari provinciali e cittadini di Pd, Con, M5s, Alleanza Verdi-Sinistra e delle liste civiche locali per la collaborazione reciproca, l'impegno e la lealtà mostrata anche questa volta verso la nostra coalizione regionale. Questa affermazione - conclude Emiliano - ci lancia verso la vittoria nelle prossime elezioni regionali del 2025 nelle quali siamo già in campo con tutte le nostre forze".





