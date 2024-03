Arcivescovo Bari, la piaga dell'usura continua a serpeggiare

"Quello che la fondazione antiusura attesta e testimonia oggi con il suo operato è sicuramente un valore aggiunto, che dà speranza ai tessuti sociale ed ecclesiale. Se da un lato c'è l'aiuto e la vicinanza, dall'altro c'è molta povertà culturale, c'è diffidenza nelle Istituzioni per cui la piaga dell'usura continua a serpeggiare in maniera fortemente dolorosa". Lo ha detto l'arcivescovo di Bari e Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, a margine della assemblea ordinaria della fondazione antiusura San Nicola e Santi Medici di Bari di cui è stato fornito il bilancio delle attività svolte nel 2023. Le pratiche garantite con fondi statali, pari a 311mila euro, sono state nove mentre non ci sono state persone che hanno accettato il consiglio della fondazione di denunciare gli usurai. Dal dossier emerge che gli aiuti erogati sono stati utilizzati per il pagamento delle bollette mentre l'utilizzo dei fondi di Stato per i finanziamenti è stato limitato perché "i richiedenti avevano diverse problematiche come debitorie elevate o redditi scarsi o inesistenti".

Anche il 2023 è stato segnato dagli effetti negativi del Covid-19, dalle guerre in Ucraina e in Medioriente e dall'aumento del costo della vita. Risulta in aumento, secondo quanto riportato nel report, il numero di persone che scommette sulle piattaforme internet di gioco. "I giocatori d'azzardo che ogni settimana si presentano in Fondazione vengono indirizzati verso una associazione condotta da un ex giocatore, nostro assistito, che ha superato questa piaga e si mette a disposizione di chi voglia superarla", si legge nel rapporto.

"La gente che assistiamo fa parte di un territorio, non solo di una Chiesa - ha continuato Satriano -. Credo sia un segno di speranza, un seme che si sta fortificando e che ci auguriamo possa essere sempre più performante per dare risposte e offrire soluzioni a realtà messe in ginocchio dall'usura". "Ci auguriamo che il lavoro del centro antiusura con le Istituzioni possa migliorare sempre più e possa trovare risposte univoche al disagio che vediamo e che stiamo accompagnando", ha concluso Satriano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA