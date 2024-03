Il Lecce ufficializza Luca Gotti come nuovo allenatore

L'ufficialità è arrivata questa mattina con una nota diffusa dall'ufficio stampa del club. Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce. Il tecnico ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno, con rinnovo in caso di raggiungimento della salvezza.

Definito anche lo staff tecnico a sua disposizione: allenatore in seconda Dan Vesterby Thomassen, collaboratore tecnico Stefano Daniel, preparatore atletico Salvatore Sciuto, match analyst Simone Greco, preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca, preparatore dei portieri Luigi Sassanelli.

Gotti sarà presentato alla stampa dal direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino e dal direttore sportivo Stefano Trinchera alle 13 allo stadio di via del Mare di Lecce.





