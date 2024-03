Testata a Henry, 4 giornate di squalifica a D'Aversa

Quattro giornate di squalifica. E' questa - apprende l'ANSA - la sanzione del giudice sportivo della serie A per Roberto D'Aversa, il tecnico del Lecce che domenica aveva colpito con una testata il giocatore del Verona, Thomas Henry, ed e' stato esonerato ieri dal club salentino.

Nelle motivazioni del giudice Gerardo Mastrandrea si sottolinea che D'Aversa à stato sanzionato "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un assistente" dell'arbitro Chiffi.

Una giornata di squalifica è stata decisa anche per l'attaccante del Verona, Thomas Henry, espulso per comportamento non regolamentare e "per avere inoltre, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA