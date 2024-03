Mona, body builder piena di muscoli e cuore fragile

Non ci si abitua al corpo massiccio, deforme per i troppi muscoli, di Mona, bodybuilder professionista e protagonista di Body Odyssey, ma c'è chi le dice: "Tu sei una creatura perfetta". Tra questi due estremi, di orrore e fascino, si sviluppa la storia di questo film di Grazia Tricarico che passa al Bif&st 2024 nella sezione Panorama Internazionale.

Ora Mona (Jacqueline Fuchs, una vera bodybuilder professionista svizzera considerata una delle 'dieci migliori al mondo') si sta preparando alla competizione più importante della sua carriera, ovvero Miss Body Universe.

Tutta la sua giornata, anzi ogni minuto della sua vita è scandito da allenamento con pesi, da una certa alimentazione, da litri di acqua da bere, da steroidi legali e illegali da prendere e tutto questo sotto la guida attenta e severa del suo coach Kurt (Julian Sand).

"Kurt la manipola per soddisfare il proprio ego - si legge nelle note - . È un esteta, un feticista, un artista che riversa la propria ossessione sull'opera. Kurt è un uomo ambiguo, carismatico, Mona lo seguirebbe ovunque; a volte somigliano a un padre e sua figlia, altre volte sembrano due amanti, sono intimi, complici".

Cos'è la perfezione estetica per Mona? Nessuno lo saprà mai, ma è certo che questa donna piena di muscoli ha un cuore capace di innamorarsi di Nic (Adam Misik), un ragazzo troppo giovane e troppo bello che non la ricambia.



