L'Inter batte 4-0 il Lecce al via del Mare e continua la sua marcia solitaria in testa alla classifica. Dopo 26 giornate, e con una partita da recuperare, i nerazzurri hanno 66 punti, +9 sulla Juventus. In gol nel primo tempo con Lautaro Martinez, la squadra di Inzaghi ha dilagato nella ripresa con le reti di Frattesi, ancora Lautaro e de Vrij.





