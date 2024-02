Calcio: primo ko del Bari di Iachini contro il Sudtirol

Il Bari di Beppe Iachini, nonostante il sostegno del settore ospiti sold out con i tifosi biancorossi protagonisti di un tifo appassionato, ha rimediato il primo ko esterno a Bolzano, perdendo per 1-0 contro il Sudtirol. La sconfitta (la prima della nuova gestione dell'allenatore marchigiano) mostra i limiti tecnici e caratteriali del gruppo barese, che nei giorni scorsi aveva ripreso a sognare di poter raggiungere la zona play off.

Benali e compagni hanno disputato una gara scialba, mostrando forti limiti in fase di costruzione della manovra offensiva, mentre i padroni di casa hanno esercitato una costante supremazia territoriale.

Il gol partita è stato segnato su rigore da Casiraghi al 15' della ripresa, grazie a un fallo ingenuo commesso in uscita dal portiere Brenno sull'attaccante Pecorino. Deludenti le prove a centrocampo di Acampora, e in attacco di Puscas che è apparso ancora una volta fuori condizione e avulso dagli schemi della squadra pugliese.



