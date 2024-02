Mantovano, nelle prossime ore prenderemo in carico l'ex Ilva

Nelle prossime ore, massimo nei prossimi giorni, il Ministero procederà alla nomina dei commissari per Acciaierie d'Italia e ci sarà presa in carico dell'azienda per garantire continuità e dare rilancio. Lo ha detto, secondo quanto riportano dei partecipanti all'incontro del governo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano

Ex Ilva: Urso, 'si partirà da un commissario'

"Si partirà da un commissario e, per quanta riguarda le caratteristiche che dovrà avere, dovrà essere una persona che conosce bene l'azienda e abbia competenze nel settore siderurgico per rilanciare subito l'azienda".

Lo avrebbe detto, secondo quanto riferiscono fonti sindacali presenti all'incontro, il ministro delle Imprese Adolfo Urso nel corso del tavolo sull'ex Ilva. Il ministro avrebbe anche spiegato che la "procedura di amministrazione straordinaria prevale su ogni altra procedura ed è quella che sarà realizzata nelle prossime ore".



