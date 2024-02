Comunali: Pd Bari, Vito Leccese è il nostro candidato

Vito Leccese, capo di gabinetto del sindaco Antonio Decaro, è il candidato ufficiale del Pd alle prossime comunali di Bari. E' la decisione presa questa sera dall'assemblea cittadina del Partito democratico Bari, una scelta adottata all'unanimità ma in 5 su 41 grandi elettori si sono astenuti, sono coloro che appoggiano la candidatura dell'avvocato Michele Laforgia.

Non sono mancate le frizioni, c'è stato anche un documento-lettera indirizzato alla segretaria Schlein da parte di un gruppo che sosteneva il deputato Marco Lacarra che ha contestato alcune decisioni, a cominciare dal congelamento delle candidature lo scorso dicembre. Ma alla fine con 36 voti è passata la mozione presentata dal senatore Francesco Boccia, quella di Leccese candidato del Pd.

La settimana prossima la scelta verrà condivisa con il resto della coalizione e si porrà il problema di provare a fare sintesi: ci sono alcuni partiti (Sinistra italiana, Socialisti, Azione) e movimenti che appoggiano la candidatura di Michele Laforgia. Se non si dovesse arrivare ad una intesa il centrosinistra barese rischia di presentarsi alle urne diviso.

"Il Partito Democratico responsabilmente deve affrontare questo momento con scelte opportune e coraggiose con l'obiettivo di ricercare l'unità e la salvaguardia dell'esperienza positiva maturata in questi ultimi vent'anni a partire dalla Primavera pugliese, anche rinunciando ad esprimere per la candidatura un proprio iscritto" si legge nel documento approvato stasera. Nel suo intervento finale il senatore Francesco Boccia ha ringraziato e preso atto del passo indietro da parte dei tre autorevoli esponenti del proprio partito in favore della proposta di candidatura di Vito Leccese.

"L'assemblea cittadina del Pd ha scelto il nome su cui puntare alle prossime amministrative di Bari: Vito Leccese - così commenta a margine dell'assemblea Domenico De Santis, segretario regionale del Pd Puglia - sarà lui il candidato del Pd".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA