Mattarella a Bari, visita mostra al Casello Svevo

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo avere lasciato il teatro Piccinni di Bari dove ha partecipato alle celebrazioni per l'80imo anniversario del congresso dei Comitati di Liberazione nazionale, accompagnato dal sindaco, Antonio Decaro, ha raggiunto il vicino Castello Svevo per visitare la mostra "Nonostante il lungo tempo trascorso - Le stragi nazifasciste nella guerra di liberazione 1943-1945".

Lasciando il teatro Mattarella si è brevemente soffermato a salutare le persone che si erano raccolte in sua attesa all'esterno.



