Vasco, a giugno 11 concerti negli stadi, record 7 sold out a San Siro

Dopo le "6 come 6" volte del 2019, Vasco si appresta a battere se stesso stabilendo un nuovo primato dal 7 al 20 giugno a San Siro: 7 concerti già sold out, che si profilano essere 7 Super E20 (come si diverte a chiamarli su Instagram). E grazie ai quali, saliranno a 36 le volte in cui Vasco è andato in scena nello stadio per un totale di oltre 2 milioni di spettatori solo a San Siro.

E poi altre 4 date nella Puglia creativa di cui è ambasciatore, nominato dal presidente Nichi Vendola, con il San Nicola di Bari, sarà occupato per una residency di oltre una settimana: 25 - 26 - 29 - 30 (tre date sono già tutte esaurite). Top secret ancora la set list, 30 brani circa selezionati tra i 200 che ha scritto.

Fino al 1990 gli stadi erano prerogativa soltanto degli artisti internazionali, agli italiani erano concesse le discoteche o al massimo i palasport. Vasco invertì il trend quel luglio 1990, riempiendo all'inverosimile gli stadi di Milano/San Siro e di Roma/Flaminio e battendo perfino i suoi idoli, i Rolling Stones.

Se Vita spericolata - "la canzone che mi ha cambiato la vita" - lo ha consacrato (e 40 anni dopo è ancora lì intatta, immancabile in scaletta), il 1990 è l'anno della svolta, della proclamazione ufficiale per il Komandante, da rocker a rockstar con tante canzoni divenute immortali anche grazie al passaparola dei concerti.



