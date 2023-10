Il gruppo pugliese Master acquisisce Windar di Dubai

Il rafforzamento internazionale di Master, gruppo pugliese leader nel mercato globale di accessori e componentistica ad alta tecnologia per serramenti in alluminio, prosegue in Medioriente dopo l'apertura, nel 2022, di un hub in Costa d'Avorio. L'azienda di Conversano, provincia di Bari, guidata dal ceo Michele Loperfido ha infatti acquisito Windar Ltd, partner storico e distributore ufficiale nell'area del Golfo, rafforzando così la sua presenza con un nuovo magazzino e una strutturata organizzazione commerciale per offrire un servizio più rapido ed efficiente alla clientela dell'area.

Windar, con sede a Dubai, dal 2007 opera nell'area come fornitore di accessori per finestre in alluminio e dal 2012 è distributore ufficiale del gruppo Master nell'area del Middle East, servendo oltre 700 clienti e impiegando circa 12 dipendenti. Attraverso questa acquisizione Master, che nel 2022 ha registrato una crescita del 20% rispetto all'anno precedente, prevede un ulteriore incremento del 30% delle quote di mercato in questa area strategica per il biennio 2024-2025. L'operazione è stata condotta direttamente dal gruppo attraverso Stefano Cafagna, Cfo di Master, coadiuvato da Brera Tax per la parte contabile, e dall'avvocato Roula Maalouf per la parte legale.





