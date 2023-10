Tornano I Bastardi di Pizzofalcone con un nemico al loro interno

Il volto, seppur sofferente e insanguinato, dell'ispettore Lojacono (Alessandro Gassmann) ipnotizza i tanti appassionati de I Bastardi di Pizzofalcone che lo avevano lasciato a un passo dalla morte e hanno assistito durante il Prix Italia in corso a Bari all'anteprima della quarta serie della fiction coprodotta da Rai Fiction e Clemart e tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (Einaudi). Lojacono è stato rapito, torturato e riempito di droga per farlo diventare dipendente ma riuscirà a sopravvivere? Riuscirà a riabilitare il suo nome infangato? Per saperlo bisognerà attendere il 23 ottobre quando su Rai1 andranno in scena le nuove e attese 4 puntate. Qualche informazione ma pochi spoiler arrivano dai registi Monica Vullo e Riccardo Mosca presenti all'anteprima con gli attori Tosca D'Aquino (la vice sovrintendente Ottavia Calabrese) e Gennaro Silvestro (l'assistente capo Francesco Romano). "Il suo spirito combattivo non è stato domato e soprattutto non ha perso i suoi Bastardi che anche questa volta gli sono accanto per combattere una battaglia molto infida e difficile perché un grande nemico si nasconde al loro interno".

"Le storie di Maurizio - dice in particolare Vullo - sono sempre straordinarie, noi che giriamo siamo un dettaglio per la bravura di questi attori". E Mosca aggiunge: "Suonare con questi strumentisti come attori è solo un piacere".



