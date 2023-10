Passante ferito durante un agguato nel Barese, un arresto

Con l'accusa di tentativo di omicidio, porto abusivo di arma ed esplosioni di colpi d'arma da fuoco, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni che il 9 ottobre 2022 sparò almeno tre colpi di pistola nei pressi della sede del Comune di Valenzano (Bari) e ferì al volto un passante.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso da gip di Bari ed eseguito dai carabinieri di Triggiano nel carcere di Salerno dove l'uomo è rinchiuso per altri fatti.

Secondo l'accusa, il ferimento avvenne poco prima dell'ora di pranzo in una strada molto frequentata. L'autore aveva deciso di compiere un agguato nei confronti di alcuni rivali e, per questo motivo, a bordo di un'auto, si fermò nei pressi di un circolo ricreativo ed esplose colpi d'arma da fuoco. Due proiettili forarono la carrozzeria dell'auto sulla quale si trovava la vittima, ferendola all'altezza dell'orecchio sinistro e provocandogli anche danni permanenti all'udito; il terzo proiettile raggiunse il muro del vicino municipio, fortunatamente senza ferire altre persone.



