Con Biotours da Termoli a Taranto per osservazione delfini

A Taranto a bordo del catamarano dell'Associazione Jonian per l'attività di avvistamento dei delfini, nell'ambito del progetto Interreg Italia Albania e Montenegro "Biotours" di cui il Comune di Termoli è partner.

Protagonisti, i giovani del Centro socio educativo e San Damiano di Termoli che hanno trascorso una giornata di grande emozione.

"Biotours" punta a favorire l'integrazione di adolescenti e giovani con autismo ad alto funzionamento cognitivo nelle attività di ricerca ma anche a coinvolgere le persone con minori opportunità nelle attività del progetto. Promuove, ancora, una migliore integrazione nella vita comunitaria e corsi specifici per operatori turistici sulle strategie da utilizzare con le persone affette da autismo. Tra gli altri fini, la creazione di una nuova offerta turistica, eterogenea, rispettosa dell'ambiente, prevedendo la realizzazione e il miglioramento degli investimenti di "citizen science", quali idrofoni, macchine fotografiche e tag satellitari che serviranno anche a diffondere la conoscenza della bellezza e fragilità della biodiversità marina.

Il capofila dell'Interreg è l 'associazione Jonian Dolphin Conservation di Taranto. A Termoli nel corso del progetto giunto alla fase conclusiva, sono state realizzate attività mirate alla salvaguardia e tutela del mare e dei cetacei con il coinvolgimento di studenti delle scuole elementari e i ragazzi dei centri socio educativo e San Damiano attraverso l'uso di visori per la realtà virtuale. E ancora tavole rotonde, corsi di capacity building per gli operatori turistici per illustrare le migliori pratiche per un turismo sostenibile ed eco-compatibile.





