Grandine e vento a Lecce, cadono alberi sulle auto

Una violenta perturbazione si è abbattuta nel pomeriggio a Lecce. In circa dieci minuti il vento, la pioggia e la grandine hanno seminato il panico tra la gente che era in strada. Non si registrano feriti.

Il fortunale si è abbattuto poco prima delle 18, provocando allagamenti e la caduta di molti alberi, alcuni sulle auto in sosta, altri sulla facciata dei palazzi. La circolazione stradale sulla statale Maglie-Leuca è stata a lungo interrotta per la caduta di alcuni alberi poi rimossi dai vigili del fuoco.

In città le zone più colpite dal maltempo sono viale Grassi, dove si registrano più interventi, i rioni Castromediano, San Lazzaro, la zona dell'ospedale. Disagi anche sulle tangenziali.

Al momento sono al lavoro tutte le squadre dei vigili del fuoco della provincia e due giunte da Taranto.



