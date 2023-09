D'Aversa, gara con il Genoa è fondamentale per nostro percorso

Una classifica che sorride, tra un quarto posto da incorniciare ed un avvio di campionato ancora da imbattuto, per il Lecce di Roberto D'Aversa che non poteva sognare un simile avvio di stagione. Domani sera l'opportunità di suggellare ulteriormente tutto questo, la gara il Genoa ospite al Via del Mare nell'anticipo di campionato. Ma l'allenatore salentino, pragmatico come sempre, mette in guardia i suoi dalle difficoltà del match. "Quella di domani sera è una gara difficile. Il Genoa -esordisce il tecnico nella conferenza della vigilia - ha operato in maniera importante sul mercato e lo ha dimostrato anche nell'ultima gara contro il Napoli.

Portano densità e cercano di sfruttare al meglio le ripartenze, sarà una partita in cui è necessario giocare con il massimo equilibrio".

Contro i grifoni il Lecce dovrà rinunciare a Banda (noie muscolari) e Baschirotto (squalifica): "Dispiace per chi non ci sarà - prosegue il tecnico - ma domani verranno sostituiti con calciatori importanti. Per il reparto arretrato scenderà in campo uno tra Touba e Blin, ma ancora non ho deciso".

Sulla possibilità di far rifiatare qualche elemento, anche in vista del turno infrasettimanale, il tecnico è esplicito: "Abbiamo svolto un lavoro diverso per chi ha giocato a Monza e chi non, avendo anche un giorno in meno rispetto all'avversario per preparare la partita - prosegue D'Aversa -. Non è un alibi, ma la programmazione sarebbe stata diversa. Al tempo stesso, però, non dobbiamo caricare eccessivamente l'incontro, perché si tratta di uno scontro salvezza importante nel nostro percorso".





