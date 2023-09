Serie A, Monza-Lecce 1-1, ancora in rete Krstovic per i salentini

Quarto risultato utile consecutivo per il Lecce di Roberto D'Aversa che ha pareggiato per 1 a 1 in trasferta a Monza. Salentini in vantaggio su rigore dopo poco più di due minuti con Krstovic. Al 24esimo del primo tempo il pareggio di Colpani per i padroni di casa: l'1 a 1 sarà il risultato finale. Un'espulsione a testa per le due squadre: nel Lecce rosso diretto per Baschirotto al 10' della ripresa, mentre Caldirola nel Monza finisce anzitempo la sua partita al 40' del secondo tempo per doppia ammonizione.

D'Aversa dopo l'1-1 del suo Lecce in casa del Monza storce il naso per l'espulsione di Baschirotto: "Un episodio che ha cambiato la partita", dice il tecnico dei salentini. "Dal campo sembrava che l'entrata fosse stata sul pallone. Ma soprattutto mi sarebbe piaciuto vedere lo stesso metro di giudizio", continua D'Aversa, riferendosi al giallo dato a Birindelli e che per il mister dei pugliesi sarebbe potuto essere rosso. "Ci sono persone preposte che saranno eventualmente chiamate a prendere decisioni. L'errore fa parte dell'essere umano".



