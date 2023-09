Emiliano agli studenti, senza scuola non si realizzano sogni

"Siete la cosa più importante che abbiamo, siete la nostra gioia e la nostra vita stessa, senza di voi non ha senso la fatica quotidiana di tutti noi per superare problemi e predisporre progetti per il futuro. Comincia il nuovo anno scolastico, per alcuni è la prima volta. Posso dirvi che a scuola ci si diverte, si costruiscono amicizie e si fanno tante cose emozionanti. Ma anche le cose più emozionanti del mondo devono essere imparate attraverso la fatica di apprendere mediante studio e applicazione". E' il messaggio del presidente della Regione Puglia agli studenti che stanno iniziando ad affrontare il nuovo anno scolastico.

"E non sarà facile - avverte - resistere ogni giorno ai ritmi e all'impegno che vi viene richiesto. È la prima cosa che vi viene richiesta come un dovere e non dovete trascurare questa responsabilità. Non cominciate l'anno scolastico con troppa indulgenza verso voi stessi. Non vi fermate davanti alla prima difficoltà, alla prima fatica alla noia delle ripetizioni di esercizi e nozioni. Se cominciate bene, finirete meglio. Non fatevi convincere da niente e da nessuno che la scuola non serve, perché non è vero. Senza la scuola pubblica molti di noi ed io sicuramente non avremmo potuto realizzare i nostri sogni.

Bisogna crederci per faticare meno e per divertirsi imparando".





