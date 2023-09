Emiliano, 'attacco immotivato a operatori turistici su prezzi'

"Questa estate gli operatori turistici" pugliesi "hanno subito un attacco violentissimo, del tutto immotivato dal mio punto di vista. Ho potuto constatare che i prezzi in Albania nelle strutture di lusso erano gli stessi della Puglia. Certo se in Albania andate in altri luoghi, non mi fate dire dove, è possibile che paghiate molto meno. Ma anche in Puglia ci sono strutture con prezzi bassi. La differenza sta che qui hai una struttura generale della società che dà sicurezza sotto ogni aspetto, sanitario, trasportistico.

Il mio amico Edi Rama questa estate ha fatto un paio di battute spiritose che io ho gradito molto, ma ora dobbiamo fare in modo che gli albanesi vengano a fare le vacanze in Puglia". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo Media Plan per la promozione turistica.



