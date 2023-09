A Monte Sant'Angelo 6/a edizione Monde-Festa Cinema sui Cammini

Si terrà dal 5 all'8 ottobre a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, la sesta edizione di 'Monde -- Festa del Cinema sui Cammini'. Si tratta di un'iniziativa realizzata nell'ambito dell'Apulia Cinefestival Network 2023 con il sostegno tra gli altri di Regione Puglia, Apulia Film Commission, e del Comune di Monte Sant'Angelo. Il tema scelto per il 2023 è 'Chiamata all'avventura' che si colloca, viene evidenziato in una nota di Afc, "in ideale continuità con il 'Ritorno a casa' - e il suo invito alla restanza - dell'edizione 2022, ma che al contempo rappresenta un punto di rottura radicale rispetto ad esso".

Intanto è stato presentato all'80esima Mostra del Cinema di Venezia l'accordo tra 'Mònde' e le 'Giornate degli Autori'.

All'interno della programmazione della sesta della rassegna ci sarà la presenza della sezione 'Giornate degli Autori Extra', una selezione di titoli tra quelli presenti nelle diverse sezioni della 20esima edizione delle Giornate degli Autori, rassegna autonoma della Mostra del Cinema di Venezia, promossa dalle associazioni dei registi e degli autori cinematografici italiani Anac e 100autori.

Entro marzo del 2024, poi, ci sarà una rassegna itinerante, in accordo con le Giornate degli Autori, a Bari, Monte Sant'Angelo e Lucera all'interno del progetto 'Capitali pugliesi della Cultura', di cui Monte Sant'Angelo detiene il titolo per il 2024 e di cui Lucera, unica città pugliese candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026, "potrebbe - viene riferito nella nota - raccogliere l'eredità come Capitale Regionale della Cultura 2025".

"La collaborazione tra il festival pugliese Mònde e le Giornate degli Autori rappresenta - afferma la presidente di Apulia Film Commission, Anna Maria Tosto - un ulteriore passo in avanti per una manifestazione in cui l'Apulia Film Commission ha creduto ed investito sin dalla prima edizione".



