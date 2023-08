Nave Msf domani a Brindisi con 168 persone,110 sono bambini soli

E' previsto per le ore 8 di domani, domenica 27 agosto, l'arrivo nel porto di Brindisi della nave Geo Barents di Medici senza fontiere (Msf) con 168 persone, 110 delle quali sono bambini non accompagnati, soccorse nei giorni scorsi al largo delle coste libiche.

A bordo ci sono 117 minori in totale, otto donne e 43 uomini.

Provengono da Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Sudan del Nord, Mali Costa d'Avorio, Guinea-Conakry, Cameroon.

Non si rilevano particolari criticità nelle condizioni di salute dei migranti.



