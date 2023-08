Il festival della Taranta a Zollino con il mito di Enea

Il festival itinerante della Taranta il prossimo 16 agosto arriverà nel cuore della Grecìa Salentina a Zollino, piccolo centro del Leccese, dove si alterneranno lo spettacolo narrativo in musica "Enea, umano eroe" alla pizzica di Leonardo Cordella a cui seguirà il progetto Ashèblasta. Il primo appuntamento, che si terrà alle 21 nella villa comunale, è stato ideato da Andrea Sirianni che ne è anche l'interprete: in scena andrà il mito di Enea che si intreccia con la storia salentina. Uno spettacolo in cui la musica diventa protagonista parallela della narrazione restituendo allo spettatore i suoni della battaglia e gli stati d'animo dei protagonisti.

Al termine della performance, toccherà a Cordella con "Salento pizzica" e a seguire Ashèblasta. Il primo intende mantenere vive le tradizioni popolari della musica salentina per farla conoscere e trasferirla alle nuove generazioni come patrimonio culturale da tramandare. Ashèblasta Apulian Un_Popoular Music invece racconterà le storie dei giovani di oggi, attraverso una nuova musica popolare, in cui identificarsi e che affida alle voci degli anziani il mito ossessionante del ragno salentino. Domani invece il festival, dedicato a Luigi Chiriatti direttore artistico della manifestazione morto di recente, farà tappa nella Marina San Cataldo di Lecce che ospiterà lo spettacolo di Mario Incudine e Peppe Servillo a cui seguirà il concerto sul mare dell'orchestra popolare La notte della Taranta.



