Sup: cinque medaglie per il Cc Barion in gare lago Bracciano

(ANSA) - BARI, 01 LUG - Cinque medaglie per il Canottieri Barion, circolo protagonista con i suoi atleti nell'ottava tappa nazionale del campionato Fisw di sup, ad Anguillara Sabazia, nella Sweetwater Lake Race disputata sul lago di Bracciano. Ha conquistato l'oro il barese Davide Alpino, 23 anni, nella combinata dopo essersi classificato terzo nella gara sprint e primo nella technical. Sugli scudi anche la tarantina Velia Pisanelli, prima nella categoria under 16, sia nella sprint che nella technical. Da podio, fra gli under 18, anche Giancarlo Conte, secondo in entrambe le prove, e Gaia Santarsola, terza nella sprint e pure nella technical. Si fa valere pure Alessandro Fracchiolla fra gli under 16, terzo nella combinata dopo due terzi piazzamenti nelle prove di gara.

Fra gli under 18 Riccardo Carella si piazza quarto nella gara sprint e quinto nella technical, seguito a ruota da Simone Ragno, mentre Alessandro Scarcia fa esperienza fra gli under 14, finendo sesto nella sprint race e settimo nella technical. Nella classifica generale il Canottieri Barion si consolida in quarta posizione, il piazzamento più alto fra le società meridionali, e Davide Alpino è terzo fra i senior, deciso a riconfermare i risultati del recente passato. (ANSA).