Loop Festival, il racconto della psichedelia tra musica e video

(ANSA) - BARI, 23 GIU - Caleidoscopi di colori e i suoni energici dei Primal Scream, Black Angels e tanti altri artisti hanno invaso ieri sera l'Apulia Film House per il terzo appuntamento del Loop Festival, la manifestazione crossmediale che racconta il mondo della musica e dell'audiovisivo contemporaneo. Music to change your mind è il titolo di questa settima edizione che, nel corso di tre appuntamenti, ha raccontato le estetiche della psichedelia e la scena dai grandi classici agli ultimi decenni.

La prossima settimana, giovedì 29 giugno, il Loop Festival si concluderà con il djset al Mamaluna Soul Beach di Mola di Bari di Noise Diva, producer e dj di Amsterdam il cui stile musicale unisce una varietà di generi, dalla dancehall al garage britannico, dalla drill francese all'r&b egiziano.

"La risposta quest'anno è stata buona - ha detto il direttore artistico del Loop Festival, Michele Casella - Nel corso degli incontri abbiamo raccontato la psichedelia degli anni '60 e '70 con il giornalista Francesco Adinolfi, abbiamo avuto la prima italiana di un documentario sulla psichedelia, Trip di Lilly Creightmore. Nel terzo appuntamento raccontiamo invece i videoclip di gruppi rock e di psichedelia, per capire qual è lo stato dell'audiovisivo in questa branca specifica".

Promosso dall'Apulia Film Commission con la collaborazione di Puglia Sounds e il Teatro pubblico pugliese, il Loop Festival è entrato a far parte della rete dei festival della Regione Puglia. "Dall'anno prossimo - spiega Casella - avremo una programmazione triennale, quindi lavoreremo diversamente anche con le istituzioni come l'Università". (ANSA).