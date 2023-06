Assistiti 700 pazienti con malattie croniche intestinali a Bari

(ANSA) - BARI, 10 GIU - Nel 2022 in provincia di Bari sono oltre 700 i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali che sono stati assistiti dai centri specializzati.

Si tratta di centri che fanno parte di una rete composta da tredici equipe di professionisti, a loro volta coordinate da tre ambulatori specializzati che offrono percorsi di cura multidisciplinari nei principali presidi territoriali e ospedalieri della ASL di Bari. I centri si occupano della presa in carico dei pazienti affetti da malattie croniche intestinali, quali morbo di Chron e rettocolite ulcerosa, attraverso percorsi diagnostici e terapeutici mirati.

"L'effetto più concreto del progetto Mici - commenta il direttore generale della Asl, Antonio Sanguedolce - è la riduzione della mobilità passiva. Questa sinergia con le associazioni che ha messo in rete i nostri professionisti e le nostre strutture è un esempio chiaro di come la sanità pubblica pugliese possa offrire servizi e assistenza di eccellenza creando una realtà che segue, senza mai abbandonare, i pazienti all'interno dei percorsi diagnostici terapeutici di queste malattie croniche debilitanti riducendo i viaggi fuori regione".

Le malattie infiammatorie croniche intestinali, stando al registro epidemiologico nazionale, colpiscono circa 350.000 persone in Italia, di cui circa 11.000 in Puglia. Spesso le malattie infiammatorie croniche intestinali possono essere associate o complicate da parte di altre malattie immuno-mediate. (ANSA).