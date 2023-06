Nuova stagione teatrale Altri Mondi a Bari, 29 gli spettacoli

(ANSA) - BARI, 09 GIU - Si parte il 22 e 23 giugno con l'opera rock di David Bowie e Enda Wash, Lazarus. Sarà questa l'anteprima della stagione teatrale e di danza 2023-2024 Altri Mondi, organizzata dall'assessorato alle Culture e turismo del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro pubblico pugliese. L'8 agosto sarà invece la volta dell'evento speciale in occasione del 32simo anniversario dell'esodo albanese a Bari, con lo spettacolo Lanavedolce. Il cartellone è stato presentato oggi alla presenza, fra gli altri, del sindaco Antonio Decaro, dell'assessora alle Culture Ines Pierucci e del presidente del Teatro pubblico pugliese Paolo Ponzio. La nuova stagione è dedicata a Italo Calvino e Rocco Scotellaro nel centenario delle nascite. Il sipario si alzerà ufficialmente il 2 ottobre al teatro Piccinni, in collaborazione con il Prix Italia Rai, con l'anteprima del documentario "Lo scrittore sugli alberi" e alcune letture dedicate all'autore a opera di Neri Marcorè. Sono in totale 29 gli spettacoli in cartellone di cui 12 in abbonamento e 13 fuori abbonamento. Il programma dedica approfondimenti alle figure di Calvino, Matteotti e Scotellaro.

A quest'ultimo, in particolare, è legato il recital di Nichi Vendola in programma il 15 dicembre. Sono due invece gli appuntamenti dedicati a San Nicola: "La magia di San Nicola" di Paolo Comentale (5 e 6 dicembre) e "San Nicola dei baresi", spettacolo itinerante e interattivo di Marco Grossi-Malalingua (8 dicembre). A gennaio si celebra il mese della Memoria, mentre il primo maggio sarà al centro il tema del diritto al lavoro. Un tributo alla comicità barese dell'Anonima Gr sarà l'anteprima dello spettacolo Il fantasma, horror-comic scritto a due mani da Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, mentre ci sarà spazio anche per gli spettacoli di Silvio Orlando con La vita davanti a sé (a dicembre) e Paolo Genovese con Perfetti sconosciuti (a febbraio). Prosegue inoltre l'impegno a portare il teatro nelle periferie con i Laboratori teatrali urbani, in programma nei quartieri San Paolo, San Pio e Libertà e nella Casa circondariale di Bari con Marianna Di Pinto, Antonio Stornaiolo, Giulio De Leo e Damiano Nirchio. (ANSA).