La street art di Banksy in mostra a Lecce dal 20 giugno

(ANSA) - BARI, 07 GIU - La critica sociale dei graffiti di Banksy arriva a Lecce nella mostra Realismo capitalista, Banksy: l'arte in assenza di utopie, dal 20 giugno al 30 settembre nello spazio espositivo delle mura urbiche. Una selezione di opere originali e documenti permetterà agli spettatori di guardare il mondo contemporaneo con gli occhi di un autore che, da oltre un ventennio, attraversa la scena culturale mondiale. L'arte di Banksy, con il suo stile sarcastico e beffardo, critica il capitalismo, la guerra, il controllo sociale e le disuguaglianze.

La mostra è l'esito di un progetto indipendente, ideato, curato e finanziato fuori dalla sfera d'influenza dell'artista britannico. Banksy non è coinvolto nell'ideazione e progettazione della mostra e non ha fornito supporto o opere, le quali sono provenienti dalla collezione di Sam-museo delle arti e delle espressioni urbane. (ANSA).