Progetto Nodo Verde a Bari, presto l'iter di approvazione

(ANSA) - BARI, 01 GIU - È pronta la delibera per l'iter di approvazione in Consiglio comunale per il progetto Nodo verde, che vedrà più interventi integrati che comprendono sia opere previste dal Comune di Bari, come il nuovo parco urbano, sia la riqualificazione della stazione ferroviaria in capo al gruppo Rfi. L'importo complessivo previsto è di 170.563.000 euro, di cui una parte finanziato dal Pnrr.

Nel dettaglio si prevede, tra l'altro, la realizzazione di uno spazio soprelevato verde che riconnetterà i quartieri oggi separati dal fascio dei binari, con percorsi pedonali e ciclabili e spazi verdi. Ancora, è prevista la riqualificazione delle aree esterne di piazza Aldo Moro, in particolare l'attuale capolinea dei bus Amtab sarà trasferito nell'area prossima al nuovo terminal bus, con una trasformazione dell'area nord della piazza in spazio verde. Sarà inoltre costruito un nuovo fabbricato a due piani, sopra il fascio binari, con spazi polifunzionali (biglietterie, locali, self service) "Siamo alle battute finali della fase progettuale più delicata relativa al Nodo verde, che insieme al gruppo di Rfi abbiamo curato in questi mesi e che ora attende gli ultimi pareri e atti per approdare alla fase della realizzazione dell'opera" spiega in un comunicato l'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso. "Sappiamo - continua - che Rfi è già pronta con le procedure di indizione gara per individuare le aziende esecutrici così da rispettare gli obiettivi temporali imposti dal Pnrr e fissati al 2026 come termine ultimo di esecuzione delle opere". (ANSA).