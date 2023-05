Ex Ilva: Melucci ,soluzione a picchi di benzene o stop impianti

(ANSA) - TARANTO, 22 MAG - Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, ognuna per le proprie competenze e responsabilità, hanno 30 giorni di tempo per individuare gli impianti responsabili dell'aumento della concentrazione di benzene registrata dalle centraline atmosferiche. È quanto stabilisce un'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci che, ricalcando l'analogo provvedimento del 2020, ha inoltre intimato alle due società di individuare una soluzione tempestiva al problema senza la quale, entro 60 giorni dall'ordinanza bisognerà procedere allo spegnimento degli impianti dell'area a caldo. (ANSA).