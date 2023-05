Figlioletto preso in braccio da Malaj dopo duplice omicidio

(ANSA) - TORREMAGGIORE, 11 MAG - Il piccolo Leonardo era in casa domenica scorsa e ha assistito all'aggressione della propria madre e all'omicidio di sua sorella Gessica. A dirlo agli inquirenti è stato suo padre, l'assassino reo confesso Taulant Malaj. Lo spiega il gip nell'ordinanza con cui è stato convalidato il fermo del 45enne panettiere albanese. "Il figlio - si legge negli atti - era in casa e quando" Taulant "si era reso conto di cosa aveva fatto lo aveva preso in braccio". Negli atti si legge anche che Taulant dopo aver ucciso il presunto amante di sua moglie e la figlia va da suo fratello e gli chiede di andare a prendere il figlio piccolo perché "è terrorizzato".

(ANSA).