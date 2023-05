Maltempo: in Salento lido devastato e barca contro gli scogli

(ANSA) - SANTA MARIA DI LEUCA, 03 MAG - L'ondata di maltempo che si è abbattuta nella notte sul Salento ha provocato danni soprattutto nell'area a Sud. A Santa Maria di Leuca, nei pressi di punta Ristola, una barca a vela, senza persone a bordo, è finita contro gli scogli. Presumibilmente era stata usata per il trasporto di migranti e poi lasciata andare alla deriva. Sempre a Santa Maria di Leuca il mare in burrasca ha provocato danni ingenti ad alcuni lidi. Completamente devastato 'Lido Giulia', appena allestito per l'inizio della stagione estiva. A Minervino di Lecce, invece, la pioggia ha causato smottamenti, allagamenti e crolli nel cimitero comunale. (ANSA).