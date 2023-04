'MareAperto' in Salento, Alessia Tondo apre la kermesse musicale

(ANSA) - LECCE, 18 APR - Sarà la cantante Alessia Tondo sabato 22 aprile ad aprire la 14esima edizione della rassegna 'MareAperto', promossa per approfondire le origini delle culture dei paesi appartenenti all'area Mediterranea. Gli eventi si terranno alle 'Officine Cantelmo' di Lecce e nella sedi di 'Art&Lab Lu Mbroia' di Corigliano d'Otranto. L'iniziativa è ideata e promossa dall'associazione culturale Manigold, con la direzione artistica di Claudio Prima, e ha il sostegno della Regione Puglia.

La rassegna fino al 20 maggio proporrà quattro appuntamenti con progetti di ricerca, si legge in una nota, sulle musiche "di confine che indagano le commistioni dei linguaggi e delle tradizioni, nell'idea che la musica tradizionale sia materia in continuo movimento".

Alessia Tondo presenterà i brani del suo esordio solista 'Sita' (Ipe Ipe, ), vincitore del premio Loano Giovani 2022, riservato al miglior disco di musicisti under 35. Sabato 29 aprile la rassegna si sposta all'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto con le musiche tradizionali principalmente legate alle culture siciliane e calabresi, del quartetto Areasud. Giovedì 4 maggio alle 'Officine Cantelmo' di Lecce ci sarà il concerto con Rachele Andrioli: la cantautrice e polistrumentista presenterà i brani di 'Leuca', primo lavoro discografico da solista, uscito per FinisTerre nella programmazione Puglia Sounds Records 2022.

Sabato 20 maggio la manifestazione si concluderà con l'ensemble Lumenèa guidato dall'organettista Ambrogio Sparagna. Sul palco i brani di 'Anemo', primo album di questo progetto musicale che nasce dal bisogno "di mantenere in vita la cultura popolare salentina e in particolar modo della minoranza grika". (ANSA).