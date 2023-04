Euro 2032: Decaro,il San Nicola sarà palcoscenico internazionale

(ANSA) - BARI, 12 APR - Tra le città designate ad ospitare la fase finale il campionato Euro 2032 c'è Bari, secondo la candidatura presentata dalla Figc alla Uefa. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ringrazia la Figc ed esprime soddisfazione per questo primo obiettivo: "Non è stato semplice mettere a punto il dossier che ci è stato proposto dalla Figc - dice -, ma abbiamo voluto provarci perché abbiamo sempre creduto che Bari potesse essere all'altezza di questo appuntamento".

"Voglio ringraziare gli uffici e tutti i tecnici comunali - aggiunge - che hanno lavorato in questi mesi fianco a fianco con la Federazione, con cui abbiamo interagito costantemente. Siamo orgogliosi oggi di vedere la città di Bari tra le dieci città prescelte in tutta Italia e siamo pronti ad avviare tutte le procedure richieste in caso di esito positivo della candidatura.

Lo stadio San Nicola è certamente un impianto all'altezza della sfida e faremo di tutto per renderlo un palcoscenico degno dell'appuntamento internazionale cui l'Italia si è candidata".

"È importante ricordare - conclude - che la candidatura di Bari è incentrata su tutto il sistema città, non solo sullo stadio, puntando sui nostri luoghi più belli, dalle spiagge alla città vecchia, e sulle capacità, ormai consolidate, di accogliere e gestire grandi eventi, come abbiamo dimostrato in questi anni.

Se ad ottobre la candidatura italiana risulterà vincente la città di Bari non esiterà a farsi trovare pronta". (ANSA).