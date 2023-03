Collegamento spiagge Bari,pubblicata gara per lavori 'Costa sud'

(ANSA) - BARI, 31 MAR - "Il primo miglio del progetto Costa sud". E' così che il sindaco di Bari, Antonio Decaro, definisce la pubblicazione, da parte del Comune, della gara d'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione del collegamento fra le spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta, a sud del capoluogo pugliese. La gara, che riguarda anche la viabilità di corso Trieste e via Giovanni di Cagno Abbrescia, ha un importo complessivo di 9 milioni 600mila euro. L'accordo quadro avrà una durata di due anni e sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. Gli interventi, suddivisi in due stralci, riguardano il completamento delle infrastrutture di collegamento pedonali e ciclabili fra le due spiagge, il potenziamento della dotazione di aree attrezzate per il relax, la sosta, lo sport e la balneazione, integrato con la sistemazione a verde attrezzato delle aree libere. Così come la ridefinizione della viabilità di corso Trieste e di via Giovanni di Cagno Abbrescia attraverso la riduzione delle carreggiate e il ricollocamento delle aree a parcheggio del Park&Ride di Pane e Pomodoro nella ex sede stradale. Prevista anche la creazione di parcheggi, di aree pedonali, di zone verdi e l'inserimento di due rotatorie per migliorare la viabilità in ingresso e in uscita dalla città.

"Questo intervento è il compimento di un lungo percorso che nasce da molto lontano - afferms Decaro - e dall'idea che Bari avesse una risorsa straordinaria, il suo mare, che però inspiegabilmente teneva a distanza". Da qui l'idea di riavvicinare i cittadini al mare. "In questi anni lo abbiamo fatto attraverso la concessione di spiagge e strutture lungo la costa, organizzando eventi e progettando interventi di riqualificazione fisica di tutto il lungomare di Bari, da nord a sud, che adesso, uno alla volta, stanno partendo - sottolinea Decaro -. Questi lavori rappresentano il primo passo della più importante riqualificazione della città prevista dal progetto Costa sud, anch'esso finanziato con i fondi del Pnrr per 75 milioni di euro, per cui sono in corso le progettazioni". Il termine per la presentazione delle domande scade alle 9 del 10 maggio 2023. (ANSA).